太古城聚集明顯有共同目的　警方：須平衡公共衞生和集會自由

有網民前晚(26日)在太古城中心商場進行合唱活動，大批防暴警察隨後到場驅散，指有人在商場涉違反「禁聚令」。警察公共關係科總警司郭嘉銓今(28日)在電台節目中表示，當日大批人士響應網上呼籲，到商場叫口號及唱歌，明顯是為同一目的而聚集，直指根本是一個集會，加上收到超過10個求助，因此警方到場處理，並強調當日過程以警告為主，無作出拘捕及發出告票。

他表示，警方一直尊重集會遊行自由，但疫情下，香港面對公共衞生威脅，因此要避免群眾聚集，需要作平衡，強調警方執法行動有諮詢相關部門意見及根據相關指引作出部署，並非「貿貿然」行動。

至於當日在場的東區區議會副主席趙家賢批評，指警方的驅散行動嚇怕在商場內消費的市民，又指有警員嘲笑他「冇咗隻耳聽唔到」等，感到心痛及憤怒，會向平機會作投訴。郭嘉銓回應稱，收到就事件的投訴，目前不作評論，指當日混亂及嘈雜，有很多謾罵聲，未知當中會否有人的聲音或舉動令人誤會，強調一直有提示前線警員要有同理心，避免作出不必要用語及舉動，亦希望大家繼續包容。

警方曾在昨晚(27日)在社交網站發表短片回應太古城的群眾活動，指當晚太古城商場高峯期有500人在場，又為警方進入商場辯護，稱接獲超過10名市民報警，涉違反「禁聚令」。警方指，在場共發出40次警告，其間沒有發出告票或拘捕任何人。警方在片段中也指出，在行動前有向律政司索取意見，制定執法準則，對外界批評警方執法不公和濫權，警方稱並不存在，是「錯誤指控」。

政府今日表示，任何的執法檢控都是根據法律、證據及公務員守則，對於市民日常出行，如排隊等巴士等，雖有共同目標，但早前已經解釋過類似日常出行等可獲豁免，從而在保障市民正常生活的同時，又可避免不必要的聚集引致出現傳染風險。

至於警務處長鄧炳強去信教育大學校長張仁良，要求跟進教大講師蔡俊威在港台節目「左右紅藍綠」發表仇警言論。郭嘉銓表示有關信件是希望表達對事件關注，及希望校長張仁良跟進事件。他表示，警方在執法上面對好大挑戰，包括很多假消息、假新聞及惡意指控，對個別人士透過大氣電波，發布毫無根據的仇警言論，予以譴責，加上通訊局作出裁決，認為相關講師的機構應認真處理，而非不了了之。