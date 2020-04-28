批3億翻新警察遊樂會浪費公帑　團體促收回用地改建公屋

受沙中線工程影響，港鐵擬斥資約3億港元，翻新位於太子的警察體育遊樂會，惟其使用率偏低，惹來不少地區人士反對，並質疑翻新工程浪費公帑。多個關注基層的團體今早(28日)到深水埗房屋事務委員會請願，要求政府重新審視警察遊樂會的使用狀況，並收回用地作重新規劃，包括研究私人遊樂場契約興建公屋的可能性，或改建為公園及公共體育設施，以免警察遊樂會設施「長期曬太陽」。

關注基層住屋聯席及關注綜援低收入聯盟等多個團體，一行約10人手持「公共資源牟暴利，全面檢討私場契」等標語，於長沙灣政府合署請願。關注基層住屋聯席幹事朱詠妍指出，深水埗區人口密度高，有約40多萬居住人口，地區休憩空間及康樂設施供應向來不足。惟警察遊樂會佔地面積約3.75公頃，連同其家屬，極其量僅供10萬人使用，認為有需要重新審視其使用情況，改建公屋可惠及更多基層市民。

朱續指，香港有不少使用率極低、佔地面積極大的私人遊樂場契約用地，質疑港府以極低價錢收取象徵式地價，僅供權貴使用場地。她又批評港府「死性不改」，不斷推説香港土地不足，卻不願使用現有土地，如棕地及私人遊樂場契約用地等，無視劏房戶苦況，促請當局收回私人會所用地，並優先規劃基層住屋。

深水埗區議員何啟明亦指，警察遊樂會過去多年來使用率低，游泳池長期無人用，「生人霸死地」，促請當局重新規劃土地，以惠及更多市民。