政府僱員下周一分階段復工　防疫措施是否延長仍未定

香港新冠肺炎確診個案近日回落，本周日一(26、27)更連續兩天出現零確診，是8日以來的第4次零增長。政府表示，鑑於疫情最新情況，決定放寬公務員在家工作的安排，並會分兩階段復工，首階段復工為下周一(5月4日)，屆時絕大部分政府部門會回復正常，包括有關公共服務的櫃台、查詢及登記服務，至於第二階段的全面復工則稍後經評估後再公布。

政府又指，不少防疫措施的有效期都在下月7日屆滿，包括內地抵港人士要強制14天家居檢疫、食肆和其他商業處所的規限，以及限聚令，但今天未能交代最新安排，相信很快會有公布。

政府強調因應疫情，早前實施控制人員進出香港，及限制社交距離的措施，並成功將確診數字壓下去。政府認為，在檢討是否放寬防控措施上，需要在公共衞生、香港經濟及市民承受程度等三方面作考量，又強調疫情會出現反覆，在疫苗面世和大部分人免疫之前都需要嚴陣以待，故政府不會一下子放寬措施，而是逐步放寬，但有需要時又會再收緊。

對於近日的示威活動會否成為延長限聚令的因素，政府表示現時仍未決定是否延長限聚令，又指每年有約1萬個示威活動，強調香港是有示威自由，故沒有此考慮。