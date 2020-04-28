修例風波：市民深水埗區議會請願　譴責區議會縱容黑暴

一名的士司機去年10月於一場由修例風波觸發的示威中，於長沙灣政府合署外撞倒2名女子，其後遭黑暴拖落車圍毆。3名香港市民今早(28日)於深水埗區議會開會前，向該區區議會主席楊彧遞交請願信，譴責區議會縱容黑暴，要求追究施暴人士的責任。

市民林先生與2名友人到場請願，舉起印有涉事的士司機「泉哥」遭圍毆的照片，並展示「監生打死人」、「議員撐暴徒」等標語。林指出，泉哥去年10月6日或「唔小心差錯腳踩咗油門」，其後卻遭暴徒強行拖出車廂，並以錘仔及士巴拿等攻擊性武器「兜頭私了」，滿頭是血，形容泉哥受到行刑式對待。

林認為文明社會不能容許眾目睽睽下出現類似事件，批評黃絲區議員「連簡單一句譴責都無」，行事更明顯偏頗，於深水埗等多區區議會提出針對警察的議程，包括收回警察遊樂場及要求處分涉虐待露宿者的警察，未能全面公平公正對待事件，僅針對其中一方，等同縱容黑暴的施暴行為。

他續指，反對派人士不時炒作「8.31太子港鐵站」、「周梓樂及陳彥霖逝世」等事件，扭曲事實，煽動反政府及仇警情緒，對泉哥於深水埗遭「私了」一事卻避而不談，甚至欲眾籌資金控告「泉哥」不小心駕駛，為黑暴保駕護航。