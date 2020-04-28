冒充官員電話騙案警拘2男1女　有受害人反成騙徒

警方東九龍總區重案組，有見近日電話騙案有回升趨勢，經深入調查後，於本月23日開始展開拘捕行動，成功拘捕2男1女本地人士，年齡介乎23至32歲，案件主要涉及騙徒騙取受害人銀行資料或網上理財密碼，而受害人則普遍為長者。

東九龍總區重案組第三隊譚威信總督察指，3名被捕人士分別涉及去年8月，今年3月至4月共7宗騙案，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕待查，涉案總款達680萬港元。

其中一名23歲被捕男子，懷疑涉及去年8月2日至10日共3宗涉款220萬港元的電話騙案。受害者為2男1女，年齡介乎53至70歲。受害人收到自稱流動電話公司錄音來電，其後再轉接至自稱內地公安的騙徒，聲稱受害人觸犯內地嚴重案件，要求其提供資料自證清白。男騙徒其後親身上門接觸受害人，騙取他們的銀行密碼，更陪同其中一名受害人開設網上理財服務，並騙走相關密碼，從自轉走帳戶內金錢。

另一名25歲被捕女子，則涉在本年3月1日至3月4日的1宗同類電話騙案。一名52歲女受害人被上述相同手法騙去329萬港元資產，當中包括股票。此外，另一名32歲被捕男子則涉本月2日至14日內3宗同類案件。3名67至80歲女受害人接獲自稱通訊管理局的錄音電話，再被自稱內地公安騙去共128萬港元金錢。

譚指，警方正調查3人在詐騙案中所擔任的角色，及與詐騙集團的關係，相信首兩名被捕男女負責上門與受害人接觸，另一名被捕男子則為涉案銀行戶口的持有人。行動中警方共檢取約2萬元現金、銀行卡及手提電話。

譚補充，經初步調查，不排取其中兩名被捕人士同為受害人，被騙徒誤導犯案。據指，兩人被自稱內地公安騙徒致電，要求自證清白交出個人資料後，再稱「相信他們清白」，並招攬二人協助成為「特務」，上門接觸其他受害人，並依指示騙取受害人的銀行密碼資料。

警方指，本年度首季有關騙取網上理財密碼的電話騙案個案有所上升，佔電話騙案宗數約27%，涉案總額為4千萬港元，更佔電話騙案的金額達75%，個案以3月開始增多，且個別的受騙金額較高，受害人亦偏向年長。

警方強調，任何自稱內地公安，並要求提交個人資料、自證清白、要進行資產審查或要求轉帳匯款均為詐騙，任何內地或本地執法部門亦不會透過社交通訊軟件進行筆錄口供，如有任何疑問，市民應立刻掛斷電話，並向警方求助。