環保園及郊野公園等逾20租戶　獲減租75%

新冠肺炎下肆虐，為減少公眾的社交接觸，香港濕地公園、郊野公園的所有燒烤地點及露營地點等需要關閉，相關租戶收入大受影響。因此當局決定，由本月至9月政府物業的租金寬免幅度由50%提高至75%，環保署轄下的環保園和漁護署轄下的郊野公園小食亭，以及濕地公園的合資格租戶皆受惠於此措施，享有額外共約360萬元租金寬免，共逾20個租戶受惠。

環境局發言人今日(28日)表示，因應當前的經濟挑戰，局方去年10月至本年3月，為環保園內12個租戶、郊野公園內8個小食亭的承租人以及香港濕地公園內的餐廳和禮品店營運者，共逾20個合資格租戶寬免50%租金，寬免期延長6個月至本年9月。在新一輪防疫抗疫紓困措施下，本月至9月期間的租金寬免幅度由50%增加至75%。香港濕地公園的租戶在公園關閉期間更會獲百分之百的租金寬免。

連同政府去年10月至3月期間提供的50%租金寬免優惠，相關合資格租戶在12個月內獲得的租金寬免共逾1700萬元。