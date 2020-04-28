關注前線工作者染疫風險　團體促列新冠肺炎為職業病

香港工業傷亡權益會響應國際職工會聯盟(ITUC)的「國際工殤紀念日」，今早(28日)在藍田辦事處舉行紀念活動。會方促請政府將新冠肺炎列為須補償職業病，並涵蓋所有工種。

有關活動在疫情影響下移師室內進行，並無一如往年舉辦遊行、集會。今年紀念日主題為「Stop the Pandemic at Work」(停止疫情在工作間傳播)，工業傷亡權益會表示關注醫護人員及其他前線工作者，在工作時感染病毒的風險，除了促請當局將新冠肺炎列為須補償職業病，並促請各界致力保障所有工作間染病工人的權益。

活動中，有出席人士向自製的「香港工傷死難者紀念碑」前默哀及獻花。團體發言人指出，香港每年有近5萬宗職業意外，當中有200多宗因工死亡個案。有參與活動者則提到，許多工人早前受疫情影響需要停工，雖然近日疫情緩和下復工，但昨日(27日)即發生1宗致命工業意外。另有出席活動者批評，指政府早前要求醫護人員使用防護裝備時要「慳啲使」，質疑會立壞榜樣，令私人僱主跟隨做法，令僱員要在不足夠的防護裝備下工作。

另外，團體亦促請當局加強檢控和嚴懲違例僱主，提高相關刑罰，並制訂安全政策改善職業安全水平；同時希望政府全面檢討僱員補償制度，將過勞及上下班途中受傷納入僱員補償制度，並成立中央補償基金向受影響家庭作支援。