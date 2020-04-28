去年處理749宗保險投訴　多涉及住院人壽及旅保

保險投訴局去年處理749宗投訴個案，包括662宗新個案，較2018年上升4%，主要涉及住院、人壽及旅遊保險。在361宗已審結個案中，22%投訴人與保險公司達成和解，部分撤銷投訴，一半表面證據不成立，只有9.7%的個案交由保險索償投訴委員會審理，10宗上訴得直可獲賠償，最高賠償額為23.4萬港元。

其中一宗個案，投保人在內地一間醫院接受冠狀動脈及通波仔治療，惟保險公司指投訴人的心電圖結果不符合醫學上的心臟病定義，投訴人只是通波仔故不獲賠償。委員會亦同意保險公司的決定，保險公司只支付通波仔的危疾保障，而非心臟病的危疾賠償，兩者賠償額相差90萬港元。

保險索償投訴委員會主席徐福燊表示，有部分投訴個案涉及保單條款的詮釋糾紛，受保定義與投訴人的想法不同，例如何謂必須的治療。有一宗個案，病人患上淋巴瘤需接受癌症藥物化療，但保險公司認為有關藥物並非治療該癌症的標準藥物，由於缺乏醫療證據支持為安全及有效的藥物，保險公司以相關治療並非醫療必須為由，僅向投訴人賠償住院費用。不過，投訴委員會經向醫生了解後，得悉病人患上一種罕見的淋巴瘤，傳統的治療方法未見療效，故裁定投訴人得直，保險公司需向他賠償19萬港元的化療藥物費用。

另有一宗投訴涉及重要事披露的爭議。投訴人為1歲大的兒子投保附有危疾附加保障的人壽保險，半年後受保人被診斷患上自閉症，投訴人就自閉症提出索償，但保險公司從一所公立醫院的醫療紀錄得悉，受保人有生長遲滯的記錄，故以投訴人沒有在投保申請書上披露有關病歷等重要事實為由，拒絕其危疾索償。

然而投訴委員會認為不同的嬰孩發展均有差異，受保人一直按照與其體形相若的嬰兒生長曲線圖成長，故投訴人在申請書內填報受保人有否缺陷或心智發展緩慢的迹象時，回答「否」亦可接受。保險公司需賠付23.4萬港元。