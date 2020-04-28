涉襲巡警及警署　3青少年獲准保釋

自反修例運動出現後，有不少青少年涉參與針對警方的襲擊。今年3月及4月牛頭角及大埔先後有青少年涉嫌向警方投擲腐液及汽油彈，兩宗案件警方共拘捕4人。兩案早前先後在裁判法院提堂，其中3名青少年被告均被裁判官拒絕其保釋申，3人今（28日）改往高院申請保釋，最終獲法官批准，但需遵守宵禁令等條件。

首宗保釋申請涉及一名15歲少年涉於今年3月2日，於牛頭角上邨向警員拋擲通渠水。法官批准被告以1萬港元現金及其友人以1萬港元作人事擔保外出，期間不得離港及居於報稱地址，並需每周2天往牛頭角警署報到，晚上6時至翌晨9時遵守宵禁令。被告亦需在其前僱主的餐廳工作，且每周需見社工2次。

這名15歲少年共被控意圖造成身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體、管有攻擊性武器，以及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途3罪。控罪指他於今年3月2日在牛頭角上邨常逸樓，意圖淋潑通渠水使警員X身體受嚴重傷害。他另被控於3月4日，在其住所內管有手銬、摺刀、防毒面具、頭盔和錘子等物品。

另外一宗案件涉及今年4月1日大埔警署被投擲汽油彈。該案其中兩名18歲被告曾華錕和羅聶峰今早獲高院法官批准保釋。2人需以1萬港元現金，及2人的母親每人各付2萬港元作人事擔保。他們候審期間不得離港及需居於報稱地址，另外要每周2次往上水警署報到，並於晚上10時至翌早7時遵守宵禁令。2人不得進入涉案大埔警署之100米範圍內。

曾羅2人面對的控罪，指他們於今年4月1日，在大埔警署外連同一名16歲少年，用火損壞香港政府的一面牆和一道閘。他們另各被控襲警罪，指他們當日在警署外，分別襲擊警員X和Y。