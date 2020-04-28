政界人士促律政司嚴正執法　盡快檢控佔中搞手黎智英

2014年違法佔領行動(佔中)發生至今將近6年，發起及煽動佔中的戴耀廷、陳健民、朱耀明等人，雖然去年4月被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成，惟壹傳媒黎智英等大部分佔中搞手均未被檢控。有政界人士促請律政司嚴正執法，盡快檢控黎智英以示公正。

「23萬監察」發言人王國興批評黎智英知法犯法，並舉例指黎智英亦涉嫌在2012至2014年期間秘密捐款予多名反對派人士，涉及4300萬港元。王國興要求律政司司長鄭若驊嚴正執法，絕不能放生黎智英，否則只會讓黎繼續逍遙法外。

王國興又指，《壹傳媒》淪落到今時今日的地步，與他們以往不時造新聞有關，例如1998年的陳健康事件。王諷刺《壹傳媒》自取其辱，「呃讀者一次就得」，又相信眼睛雪亮的市民自有結論。

黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等15人因參與反修例非法遊行，本月18日被捕，對於黎智英昨(27日)表示將來即使坐監，也不害怕或後悔。時事評論員陳雲生認為，黎智英的言論反映他死性不改，更直指黎應「食得鹹魚抵得渴」，但陳表示黎的言論會否釋放一些與修例風波有關的訊息則不得而知。

陳又認為，《蘋果日報》網上訂閱量插水式下降是意料中事，其銷量長期錄得虧蝕則與他們在修例風波期間刊登的報道偏離事實有關。他指該報報道偏頗亦是令讀者失去信心的原因之一。