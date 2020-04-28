經營無牌牙醫診所　七旬翁認罪判緩刑

自稱曾在大陸學醫的七旬翁，於旺角住所經營無牌牙醫診所，被警員「放蛇」揭發，因而被控「未經註冊為牙醫的人以牙醫身份執業」及「管有抗生素條例適用的物質」罪。案件今日（28日）在西九龍法院提訊。被告認罪後自行求情，指他只是做街坊生意，主要幫人加工假牙。裁判官檢視證物清單後，接納被告有牙科治療相關知識，最終判他入獄3個月，緩刑2年，另罰款1000港元。

72歲被告何康強，被控於2019年5月14日，在九龍旺角道17至19號月圓大廈一單位並非註冊牙醫，而以牙齒身份執業。他另被控同日在上址管有《抗生素條例》適用的2盒抗生素注射液內含「庆大霉素」。

案情指，去年1月警方接獲投訴，指有人懷疑在事發地點無牌行醫，警方先後在2月及4月到訪，確定上址有人執業，調查下亦確定執業者不是註冊醫生或牙醫。至5月14日早上10時許，警方派員假扮病人，表示右邊口腔有牙齒痛楚，要求被告提供治療。

該名警員按被告指示，進入一間掛有「牙科室」門牌的房間後坐在座椅上，被告拿着牙科鉗準備為他檢驗，鉗中夾有棉粒，並吩咐警員打開口。此時警員表露身份，有其他警員攜搜查令入內，檢獲大量用作牙科治療的物品，包括涉案抗生素注射液，以及寫有「牙科醫生何康強」的物品。

被告警誡下指「我年紀大，做唔到其他工，咪收少少錢幫下街坊熟人整牙同補牙」，又稱案中抗生素注射液是自大陸購買，主要是讓他含口用，紓緩牙周病痛楚。