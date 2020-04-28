網民熱話：4歲童嘔吐窒息險死　家屬網上尋救護員欲致謝

有網民感謝救護員救了孫兒一命，在網上尋人，希望向對方說聲「多謝」。

在生死關頭，全賴救護員救人的大愛精神。有網民在網上發貼，指孫兒前日（26日）凌晨在睡夢中突然嘔吐，致窒息缺氧抽筋，半隻腳踏了入鬼門關，最後幸得救護員在受傷下仍全力搶救，成功救回一命。家人希望能尋回當日到場的3名救護員，向他們說聲「多謝」。

事發於觀塘坪石邨。貼文者Rita Choy在Facebook群組「香港突發事故報料區」貼文指，自己4歲半的孫兒在睡覺中忽然嘔吐，由於嘔吐物塞着氣管，引致窒息缺氧抽筋，他們立即報警「Call白車」，「看着孫兒沒有知覺缺氧，呼吸愈來愈微弱，暈倒了，半隻腳踏了入鬼門關，家人嚇得手足無措大叫和恐慌。幸好救護員立即趕到，替我孫兒急救。」

由於孫兒抽筋時咬緊牙關，救護員需用手打開其口急救，卻不慎被孫兒咬傷手指，但救護員未理會自己傷勢，繼續全力搶救，直到孫兒被抬上救護車時，手腳開始回暖，家人才鬆一口氣。該名家屬直言，在急症室時過於混亂，未能即時感謝有關救護員，故希望發貼尋人致謝，「我想問候畀我孫兒咬傷手指的救護員，和向他們三位說聲多謝和感激，或者這裹有冇消防處的救護員可以看見此文章，幫一幫我找他們，或告知我怎樣可以表揚他們救人的大愛精神。」

事件引起極大關注，不少人一同表揚救護員好人好事，建議事主寫信感謝，同時希望其孫兒早日康復，「感謝醫護！好人一生平安」，「祝你的孫兒早日康復，身體健康，快高長大，祝救護員也身體健康。」

網民有話說：

Mys Leung：寫封感謝信去表揚一下

Kate Li：好感動

Paul Chan：知恩圖報，人間美事

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