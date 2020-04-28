中大二號橋封閉5個月重開　兩側加設石躉鐵絲網防堵路

香港去年爆發反修例示威，其中中文大學二號橋在去年11月曾被大批示威者佔領，並將大量雜物丟擲至吐露港公路行車線。中大二號橋封閉逾5個月後，於今早(28日)8時重開，兩側均加裝高約4米的鐵絲網，防止再有示威者佔領該處並投擲雜物。有市民對此感到欣喜，指二號橋被封十分不便。

中大二號橋重開後，兩側均擺放一整排石躉，石躉上裝有約4米高的鐵絲網。而行車線亦由以往雙線車道，收窄至單線車道，車輛只能由大學東閘入口，經二號橋駛進大學校園。一名大學保安員透露，橋上加設石躉後，行車線不足供兩架大型校巴同時經過，只能收窄行車線，預計車輛繞路前往科學園需時約10分鐘。

一家四口居於中大附近3年的楊先生指出，自己每天均到吐露港碼頭游泳，經二號橋僅需時約5分鐘，惟該橋早前圍封後，只能繞路至校園內的39區外出，並在烈日下步行約30分鐘，十分麻煩。他對於二號橋重開一事感到欣喜，特意帶2名子女外出玩耍。

於附近上班的Candy指出，往日會沿二號橋到港鐵大學站乘車，惟中大早前爆發嚴重的警民衝突，兩號橋及大學站先後暫停運作，只能前往大埔公路乘搭接駁巴士上下班，而初時因不熟悉班次時間，甚至要提早1小時候車，對重開二號橋感到開心，日後上班較為方便。