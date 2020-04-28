黃浩銘申司法覆核　反對判囚後5年禁參選

社民連副主席黃浩銘去年4月在「佔中」案被判監8個月，按現行法例，他在2024年4月前都不能參選各級議會。去年7月，他在獄中透過律師入稟高院申請司法覆核，挑戰現行法例禁止被判監逾3個月的人士在5年內參選立法會、區議會及鄉郊代表的選舉法例條文。案件今（28日）早在高院以遙距方式進行審訊，法官透過視像系統，率先聽取代表黃的資深大律師陳詞。

申請人黃浩銘的資深大律師表示，《立法會條例》、《區議會條例》以及《鄉郊代表選舉條例》，三項法例都有條文規定，如被判囚3個月以上，不論獲判緩刑與否，被定罪起5年內不得參選。有關條文侵犯了《基本法》和《人權法》賦予港人的被選舉權，實屬違憲。律師指5年「禁賽期」亦太長，對參選權利造成不合理、不合比例的限制，特別是當議會任期只有4年，有人若在選舉前一年內才被定罪，他可能連續兩屆被禁參選。

律師指出，有情況是有人被定罪判囚後獲准保釋等候上訴，該人本來是合資格的參選人，他最終上訴得直，但若提名期在上訴有結果之前便結束，該人便會被剝奪參選權。

律師又指，條文不但限制參選權，同時亦剝奪了選民的選擇權及表達意願的自由。因此政府聲稱條文之目的，即保障市民對議會的信心，其實根本做不到。反之，囚犯在出獄後已可算是更生人士，若他們獲給予機會參選，在當選後能夠服務社會，這更可維持公眾對議會的信心。

代表政府的資深大律師在中午休庭前剛開始陳詞，聆訊下午繼續。