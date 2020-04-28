調查指44%打工仔怕失業　協會促盡快落實保就業措施

打工仔飽受新冠肺炎疫情衝擊，香港研究協會本月訪問1000多名在職人士，有44%受訪者明言擔心會失業，因經濟環境轉差、企業重組等，另有42%人擔心被減薪，分別3%及9%受訪者更反映已失業及已遭減薪。協會呼籲港府盡快落實早前的保就業措施，並作出適當跟進，協助社會共度時艱。

協會在本月9至22日以電話訪問1061名15歲以上在職人士，主要從事公共行政、教育、社會工作，以及金融及保險業等。調查問及受訪者是否擔心自己會被減薪及失業，分別42%及44%人表明擔心。主要原因為經濟環境轉差，佔50%。另外，最多人認為每日理想工時為8小時，佔33%，理想工作日數則為5天，達58%。疫情下不少人在家工作，有35%人反映工作效率因而減少，只有19%人稱效率有增加。

協會負責人吳偉民認為，失業率將持續上升，勞工市場或會惡化，政府應留意市場情況，研究應否推出第3輪防疫抗疫基金，並增加對個人及家庭的支援。他又指，社會有意見認為第2輪防疫抗疫基金的部分措施監管上有漏洞，建議政府盡快改善，令公帑用得其所。