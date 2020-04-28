因應疫情9成教科書全面凍價　整體價格較本學年升0.1%

新冠肺炎疫情影響各行各業，不少家庭收入受到影響，教育局局長楊潤雄表示，當局與主要教科書出版商聯絡後，超過9成出版社全面凍價，下學年的課本價格大致維持不變，整體價格只較本學年微升0.1%，升幅為近10年新低。

楊潤雄表示，教育局早前主動聯絡出版社，呼籲凍結課本的價格。雖然出版社的營運同樣受到疫情影響，但經磋商後，他們積極響應呼籲，超過9成出版社全面凍價，另有部分出版社將書本凍價，換言之，下學年的課本價格大致維持不變，整體價格只較本學年微升0.1%，升幅為近10年新低。即使小部分課本因種種原因而需要調整價格，但加幅亦與通脹接近，而且適用書目表上共有4600本教科書，學校有眾多優質課本選擇。

楊指，過去12個月經剔除政府一次性紓困措施影響後的平均「綜合消費物價指數」雖達到3%，但近月疫情打擊經濟，失業率及就業不足率急升，影響不少家庭的收入，教育局認為有需要想盡辦法，盡量避免課本加價。

為協助有經濟需要的學生支付書簿費用，楊指又因應疫情，政府早前將每名學生的學生津貼額增加1000港元，至3500港元，相信能進一步減輕家長在教育開支方面的負擔。