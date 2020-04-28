鞋底藏毒入港境　大馬男女判囚15年9個月

海關於前年9月在機場截查一對由馬來西亞來港的男女時，在2人的鞋底發現內藏共重近1200克，市值約120萬港元的海洛英。2人今（28日）於高院確認他們早前已於裁判法院承認的一項販毒罪，今被法官判處各監禁15年9個月。

兩名馬來西亞籍的被告范志榮（男，31歲，汽車維修員）及陳欣俞（女，23歲，侍應），被控於2018年9月29日在機場入境大堂販運1198克海洛英。辯方求情指男被告與妻子已離婚並育有一名7歲女兒，因欠債約5萬馬來西亞幣（折合約8.8萬港元），為賺快錢犯案；而女被告同樣亦為賺快錢犯案。律師指2人被捕後均有參與胡頌恆神父的宣傳打擊毒品行動，並為案件提供資料，只是最終沒有其他人因此被捕。

法官指販毒是非常嚴重罪行，判刑需視乎涉案毒品分量。由於2人均知道販運的為毒品，且同意共同犯案故需以2人販運的整體分量作量刑。法官最終以22年監禁作量刑起點，因涉跨境販毒加刑兩年。因2人認罪及參與胡神父的打擊毒品計劃，經減刑後判監15年9個月。

據案情透露，海關於案發當日下午截查從馬來西亞來港的2名被告，並在2人的鞋底內分別發現約600克的海洛英，該些毒品市值共約119.6萬港元。海關查閱2人的電話通訊紀錄，發現2人是受人招攬運毒來港。其中男被告更曾向毒販稱，若要帶毒到中國內地他不會答應，因在那裏被捕有可能被判死刑。在警誡下2人均承認知悉要帶毒來港，並獲毒販提供裝有毒品的鞋子。其中男被告表示，毒販承諾事成後他可獲約1萬元馬幣報酬（折合約1.7萬港元）。