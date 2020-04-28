法定產假薪酬補貼設上限　議員批對高薪婦女不公

港府建議延長法定產假，由現時10星期的有薪產假增至14星期，政府將補貼新增4星期的額外薪酬。多名議員批評，政府的薪酬補貼設上限，每名僱員上限36822港元，對高薪婦女不公平。勞工處回應指，若補貼不設上限，政府每年額外開支會多逾3000萬港元。

立法會人力事務委員會今早(28日)舉行特別會議，審議延長產假的條例草案。議員葛珮帆認為，政府一直提倡鼓勵婦女生育，不論年紀、人士，均應有公平對待。她質疑，當局為補貼設上限，令高薪女性成為被懲罰的對象。

勞工處助理處長(勞資關係)梁樂文表示，補貼如果不設上限，額外開支會多出大約3100萬港元。他直言，雖然金額不是天文數字，但始終涉及使用政府公帑，所以當局希望在運用時可較審慎。有議員隨即質疑，訂立補貼上限「庫房可以省幾多」，諷刺官員指額外開支會增逾3000萬港元，「對香港政府嘅標準嚟講，真係九牛一毛，大海一滴水咁。」

勞工界議員陸頌雄則認為，當局應實施全薪產假，而非只支付5分4的薪酬。勞工處副處長(勞工事務行政)李寶儀表示，產假薪酬建議維持在5分4的水平，是參考到國際勞工公約及其他經濟體系的情況。