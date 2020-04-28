修例風波：去年屯門大興行動基地外聚集　8人踢保後再被捕

去年10月下旬，有網民聲稱警方屯門大興行動基地有不明氣體洩漏，影響附近居民，因此有人將行動升級，數百人響應網上號召，於10月30日在上址對出位置抗議，並要求警方交代事件。現場有人破壞周遭的公共設施、堵路及使用雷射筆，警方在多次警告無效後採取拘捕行動，行動中共拘捕52人，包括40男12女，罪名包括「藏有攻擊性武器」、「非法集結」以及「藏有工具可作非法用途」等，警員亦在被捕人士身上搜獲大量膠索帶、噴漆、鎅刀、鐵錘以及自製石錘等，案件交由新界北重案組接手調查。

警方調查期間，52名被捕人士向警方表示拒絕保釋安排，因此警方將52人暫時釋放。經深入調查及徵詢第一階段律政司意見後，警方於上周五再次拘捕6男2女共8人(15至27歲)，8人各被暫控一項「管有適合作非法用途工具」罪、「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪、「在公眾地方管有攻擊性武器」罪及「未能在規定下出示身份證明文件」罪，案件將於明日(29日)在粉嶺裁判法院提堂。警方稍後會徵詢第二階段律政司意見，不排除有更多人被捕或被檢控。

新界北總區重案組第二隊總督察溫景亨表示，警方絕不姑息任何違法行為，必定嚴肅跟進。他又提醒市民，不要輕易相信網上流傳的虛假消息而作出違法行為，必定要明辯是非真偽。另外，警方亦留意經常有人表示可教授他人「踢保」(即拒絕警方保釋安排)，意圖誤導他人相信以為「踢保」可免受刑責，溫重申，「踢保」不等於警方會中止調查，「踢保」後仍有機會再被捕或被檢控。