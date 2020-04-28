張震遠續自辯　解釋為何存入空頭支票

前行政會議成員張震遠涉嫌於2012至2013年出任香港商品交易所主席期間，涉嫌串謀時任財務總監，利用空頭支票等不誠實方法詐騙證監會，試圖保住商交所自動化交易服務認可，並騙取財務公司3000萬港元貸款之案件，今（28日）於區域法院續審，續由張接受控方盤問。他多次重申準備財務報告並非他的職責，強調他關注的是為商交所籌措所需資金。

面對串謀詐騙及欺詐兩罪的被告張震遠回應盤問時表示，涉事期間商交所雖獲內地商人戴麟懿答應注資，惟戴未能把款項注資到相關戶口，至13年4月30日，戴稱以支票形式給予注資款項，張遂着下屬前往收票並存入銀行。惟翌日早上，張又接到戴的電話，戴又向他稱因未能把款項存到支票戶口，該張票需要取消。張與戴商量後，同日再讓戴安排一筆短期貸款，欲讓商交所應急。

對於上述支票仍在同年5月2日被存入，張起初對此表示不知原因，但其後表示在想清楚後，指其下屬在4月30當天較後時間才收到支票，未能到銀行入票，且戴當時只是稱支票有可能不能兌現，而相關的短期貸款亦是以防支票不能兌現時的安排，因戴最後未有再行通知，其下屬遂把支票存入公司戶口。案件將於明日（29日）續審。