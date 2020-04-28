29輛跨境旅巴泊皇崗口岸近3個月　無得留低今晨駛走

新冠肺炎疫情持續，港府於2月4日零時起關閉皇崗口岸，有29輛跨境中港旅遊巴一直停泊在該口岸的停泊處。惟由於該口岸近日動工，該些旅遊巴不能再停泊該處，故今晨(28日)29名司機浩浩蕩蕩到該處把旅巴駛回港。

據中港旅巴司機李先生表示，其公司的旅遊巴早於2月2日已停泊該處，直至兩日前(4月26日)收到相關部門通知，指上址泊車位置將收回作為重建臨時旅檢場地一部分。其所屬公司及其他公司共29輛旅巴停泊上址，經協調聯絡後，他們一行人遂於今晨9時許到達落馬洲口岸，經量體溫及檢查身份證後，便由內地執法人員帶領下前往取車，之後魚貫把車駛走。

李指由於該泊車位置不用過關，故回港不用強制隔離14天。被問及僅得兩日通知期，是否覺得倉促？李無奈道：「急都無辦法，惟有去揸返部車返嚟」。

他又稱自己由2月2日開始一直都「無工開」，收入大減陷困境，坦言：「我哋係第一批收入受(疫情)影響嘅人」。他解釋，其行業平均月薪2萬至3萬多元，視乎工種及崗位而定，部分司機主要行走關口至市區，部分則負責做學童及旅行團。

以李生的公司為例，司機無底薪，但有供強積金，故可領為期6個月、最多9000港元的補貼。惟他慨嘆：「疫情開始後已經每況愈下，估計由封關至今，每個司機每月自掏腰包超過一萬蚊填補家用」。