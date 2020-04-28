議員倡修訂水務規例　打擊業主濫收劏房戶水費

現時不少劏房戶經常被濫收水費及電費，生活百上加斤。立法會發展事務委員會下午開會，有議員提出修訂《水務設施規例》以加強執法，打擊無良劏房業主濫收水費，冀連同日後實施租務管制，可以保障劏房戶不受剝削。議員麥美娟指雖然發展局願意跟進水務規例，但環境局卻諸多推搪，拒絕修例堵塞濫收電費的漏洞。

議員尹兆堅說，公營房屋政策缺失，令劏房戶被業主濫收水電費的情況非常嚴重。雖然條例列明不可以轉售食水圖利，但水務署僵化、官僚，沒有執法。議員林卓廷形容修例是「畫公仔畫出腸」，令政府無藉口不執法，水務署先告幾個業主，便有阻嚇力。

議員黃碧雲問政府技術上可否做到為劏房戶設立獨立水錶，以及會否驗水，檢測有沒有新冠病毒。議員葉劉淑儀則關注罰則：「劏房好搵，罰款一萬元太少！」

發展局副秘書長麥成章回應說，最有效方法是裝分錶，水務署樂意安裝，業主都反應積極，但明白不是所有個案都可以安裝。他又認同有租管最理想，政府對修例持開放態度，打算暑假推出諮詢文件。對於檢控無成績，他說，最大挑戰是劏房戶不願意行出來舉證；而在疫情下，食水加氯提高殺菌效能，讓市民安心飲用。