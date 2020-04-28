70%蔬菜含除害劑殘餘　2本地有機菜心樣本超標

新冠肺炎疫情當前，不少市民都減少外出，在家料理三餐，人人都變身「大廚」，對食材的要求亦漸漸趨高。香港浸會大學香港有機資源中心今(28日)公布《香港蔬菜之除害劑殘餘研究報告》及《濕街市販商「有機產品」的銷售實況調查報告》，結果顯示有70%蔬菜含除害劑殘餘，當中有2個本地自稱有機菜心樣本，除害劑殘餘量超標。

中心在去年下旬，從港九新界18區濕街市等商戶，收集58個蔬菜樣本進行測試，包括4種葉菜類，包括菜心、白菜、莧菜及菠菜，其中有41個樣本被驗出含不同除害劑殘餘。而2個購自黃大仙竹園街市及元朗區天盛街市的本地自稱有機菜心樣本，被驗出除害劑殘餘含量超出香港標準，分別驗出啶蟲脒，超出政府規定的每公斤上限18%；及氯氟氰菊酯，超過每公斤上限70%。

另外，中心於去年調查共502個菜檔中，發現出售聲稱有機蔬菜的零售黑點首五位，分別位於西貢區、灣仔區、荃灣區、葵青區及南區。同時，有2個分別位於將軍澳及荃灣的菜檔，於檔口張貼有機認證證書，實際卻沒有售賣該有機認證農場的蔬菜。

中心總監黃煥忠教授建議市民，先用暖水浸泡蔬菜15至30分鐘，再沖洗後方可煮食。他續指將軍澳菜檔至少連續3年盜用有機資源中心發出的證書，雖已即時通報執法機構，惟仍未能及時打擊，呼籲有關部門積極處理有機蔬菜冒認問題。

中心促請政府盡快立法，監管有機市場的銷售及認證證書和標籤的使用，設立發牌制度保障認證機構。