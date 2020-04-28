區院3宗修例案提堂　續由首席法官處理

區院法官郭偉健上周五（24日）處理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案的判刑時，所作之言論引起社會廣泛爭議。司法機構為此作出特別安排，由昨日（27日）起由首席區院法官高勁修代替郭偉健，以處理反修例案件的聆訊。今日（28日）下午就有3宗反修例案件在區院提訊，法官高勁修把案件分別押後至6月2日和9日再訊，以待被告向代表律師諮詢法律意見和申請法援。

首宗案件涉3名男被告，依次為石朗天（28歲）、劉耀聰（30歲）及陳啟賢（34歲）。他們被控襲擊致造成身體傷害及非法集結等8罪，控罪指3人於去年9月14日，在牛頭角淘大花園惡意傷害女子X，襲擊女子Y和男子Z，及參與非法集結。法官今下令此案押後至6月9日再訊。

第2宗案件涉兩男一女，依次為羅偉華（56歲）、黃綺婷（女、22歲）、埃及籍Soliman Ahmed Fawzi Elsayed（35歲）。他們被控2項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，控罪指3人於去年10月5日，在旺角連同他人，分別非法及惡意傷害男子X及Y。此案亦同樣押後至6月9日。

第3宗案件則涉及一名電訊公司男技術員，32歲被告陳景僖被控一項不誠實取用電腦罪及一項違反《個人資料（私隱）條例》的「串謀披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪。控罪指被告於去年9月9日，取用其任職電訊公司的客戶資料，並將資料發布給其他人，以及與Telegram帳戶的使用者串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料，即一名男子的全名、電話號碼及香港身份證號碼。此案法官則下令押後到6月2日再提堂。