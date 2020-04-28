網民熱話：強戴鴨嘴口罩阻吠叫　無知女害雪撬BB窒息死

有無知狗主為雪撬BB戴上過細口罩，最終導致窒息致死。

領養動物時，義工會對領養者的家居狀況作出評估，惟卻缺乏其對飼養知識的評估，導致很多悲劇的發生。Facebook保護動物群組「happy99」日前發文指，早前一名領養者因雪橇犬吠聲太吵，晚上為其戴上阻礙吠叫的膠質鴨嘴口罩，不過卻因口罩太細導致幼犬窒息而死。事件令一眾網民震怒，斥領養者做法如同虐狗，「夾住個嘴搞到焗到窒息...應該掙扎咗好耐，好慘...」。

該名領養者上月從「happy99」的義工手上領養一隻雪橇幼犬。惟領養人與其女朋友數天前因犬隻吠叫聲太大，於是購買聲稱可阻止犬隻吠叫的口罩，晚上讓幼犬戴上，再放在露台讓其睡覺，直至早上二人才發現幼犬疑被鴨嘴阻礙呼吸，導致窒息死亡。

義工發文指得知事件後，非常生氣並斥訓二人，「所有寵物都不應放出露台，一晚也不能，這同虐待動物冇分別，而且佢重要係幼犬！」他們又發現鴨口罩太細，才導致幼犬窒息。惟一眾網民不肯罷休，直言應該舉報二人虐待動物，又企圖將二人「起底」，結果義工再度出面解畫，「當時人今日已多次聯絡本會表示歉意！相信已得到非常大之教訓，只怪太無知，亦承諾從今以後唔會再養小動物！」呼籲網民「放過」二人。

網民對領養情況的行為感到憤怒及無奈，「戴住個鴨嘴連水都飲唔到，到底有冇常識？」「驚吠就唔好養狗啦！」又形容事件已不是意外，「簡直係謀殺」。

網民有話說：

Katy Hui：養動物同生仔一樣，都應該要考牌！

Macy Yip：你哋夜晚瞓得舒舒服服，隻狗就喺露台窒息死咗，諗起都想喊

Yo Yo Wong：每個主人養狗前請了解清楚呢啲品種有咩優點缺點，問下自己可唔可以接受！

Stella Tang：唔識養唔好養啦，佢連人嘅基本常識都無。

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