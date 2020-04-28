劏房小組明日首次開會　當局擬進行3項研究

劏房租務管制研究工作小組明日(29號)開第1次會，據了解，運輸及房屋局建議進行3項研究，包括劏房市場的現況、經濟和法律事宜。

當局指出，研究包括劏房住戶的住屋狀況，例如租金、單位面積、樓宇狀況和可用的設施；居住劏房所遇到的問題；住戶的置業計劃；住戶的社會經濟特徵；劏房數量和分布，以及居住人口；亦會就不同劏房租務管制措施進行國際間比較。長遠房屋策略督導委員會早在2013年進行了類似、但範圍相對有限的研究，而今次研究的範圍更為廣泛，當局預計此專題研究可於5或6個月內完成。

經濟方面，當局指出，在過往有關租務管制的辯論中，往往會引述和討論租務管制對經濟的負面影響。實際上，租務管制已於經濟學中得到了廣泛研究。然而，為就租務管制進行全面研究，亦必須要對經濟方面和影響進行最新分析，預計研究可於3個月內完成。

過往劏房研究中，一個普遍關注點是劏房的定義以及其的法律事宜。若無法對劏房作明確定義，探討後續租務事宜的規管亦不會有成果。當局建議從法律角度對劏房租務管制技術可行性進行專題研究。研究包括劏房的法律定義，以及對各種租務管控制方案，例如租金管制、標準租契協議、強制為劏房租約加蓋印花等執法的技術可行性。預計研究亦可於3個月內完成。