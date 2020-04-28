犯禁聚拉布醜聞不絕　公民黨評分大跌

公民黨醜聞不絕，該黨法律界議員郭榮鏗主持立法會內務委員會正、副主席選舉「拉布」被各界炮轟外，該黨議員陳淑莊早前亦被揭發在深水埗一間酒吧內與約40人聚會，涉嫌觸犯禁聚令，同樣備受質疑。有機構今日(28日)公布本港十大政治團體評分，其中公民黨的評分跌幅最大，下跌5.7分；其次為人民力量，下跌2.5分。

香港民意研究所於本月中以隨機抽樣電話訪問的方式，成功訪問1006名市民。對比7個月前的評分，公民黨評分顯著下跌5.7分，是2006年上榜以來的新低。而跌幅第二大的政治團體是人民力量，較7個月前調查下跌2.5分。

內會於上周五(24日)召開本年度第16次會議，但仍未能選出正、副主席，多次會議更浪費逾30小時及逾700萬港元公帑。各界早前已批評郭榮鏗故意拖延選舉主席的流程，國務院港澳辦及中聯辦更炮轟郭榮鏗及反對派議員「拉布」，直斥郭嚴重違反議員宣誓誓言和涉公職人員行為失當，有團體亦要求取消郭的議員資格。

至於陳淑莊被揭發於本月2日在深水埗一間酒吧內與約40人聚會，涉嫌違反「禁聚令」，其後她稱是以議員身份出席公務會議，又指酒吧是半落閘及私人派對，又「死撐」條例不清晰，連日來有不同團體促請執法部門向陳淑莊提出檢控。