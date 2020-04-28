連續20天無新確診個案　1388名教職員通過核酸檢測

新冠肺炎疫情緩和，山頂醫院醫務主任羅奕龍今(28日)表示，澳門連續20天未錄得新增個案，確診病例維持累計45宗。羅又稱，再有1名患者康復出院，累計出院患者共33名，仍住院的12患者均屬輕症，現情況穩定，而所有密切接觸者亦已解除隔離。

羅續指，出院的58歲澳門男居民為第42宗個案的確診者。他於上月16日由泰國到香港，經港珠澳大橋回澳後被安排到指定酒店醫學觀察，及後於本月3日出現病徵並確診。該名患者出院後，將到路環高頂公共衞生臨床中心接受康復期隔離觀察。

澳門將於下周一(5月4日)分階段復課，羅指當局昨日(27日)已對1388名教職員完成核酸檢測，結果均為陰性。他又稱當局會逐漸加強核酸檢測能力，並有序安排重點人群接受核酸檢測，包括涉及密閉或封閉空間的安老院舍、監獄和醫院的新入住人士。

對於海事及水務局要求，返回澳門的漁民自明日(29日)凌晨零時起，需要在漁船上或到指定酒店醫學觀察隔離14天，已返回澳門的漁民則需安排作核酸測試。傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，根據海事局資料，每年回澳漁船沒有固定數字，估計大約170艘漁船受影響、船上一般有1至2名澳門居民，但具體多少人要看實際情況，因漁民可能將漁船停泊於內地，不一定返回澳門。

梁補充，因海事局規定漁船上一定要有人留守，當局會允許他們留在船上作醫學觀察，亦歡迎他們到酒店醫學觀察，而澳門居民可免費接受醫學觀察。