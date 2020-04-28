2女涉「私了」　再提訊被修改控罪

去年10月示威者在旺角堵路，有路人疑移除路障時，受多人追截襲擊，致膊頭及背部受傷，2名女子因而被捕。案件今日（28日）在西九龍法院再訊時，控方新增及修訂控罪，令2人共面對3罪，包括非法集結、對他人身體加以嚴重傷害及普通襲擊。案件押後至6月16日，讓辯方索取文件及提供法律意見予被告，期間她們准以原有條件保釋。

本案2名被告中盧綺敏（40歲、旅遊社代理人）及朱珮賢（42歲、無業），原共同被控一項對他人身體嚴重傷害罪，指她們於2019年10月13日，在彌敦道與旺角道交界非法及惡意對女子X的身體加以嚴重傷害。今日控方決定將針對盧的嚴重傷害罪改為普通襲擊罪，但另加控她在同時同地參與非法集結。至於朱的嚴重傷害罪則維持不變。

另外，去年聖誕節有人在旺角瓊華中心外聚集，期間警方截查一名學生，在他身上搜出摺刀及鐵錘。該學生原被控在公眾地方管有攻擊性武器，但今天在西九龍法院再訊時，控方決定把控罪改為管有任何物品意圖摧毀或損壞財產。被告暫毋須答辯，案件押後至6月1日，被答續准保釋。

控罪指17歲的被告唐綽謙，現就讀於香港知專設計學院，於2019年12月25日，在旺角彌敦道無合理權限和辯解，而攜有1把摺刀及2把鐵錘。