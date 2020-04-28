逾六成市民不滿政府表現　較去年同期顯著上升

香港中文大學（中大）香港亞太研究所今日(28日)公布最新政府及特首民望意見調查，結果顯示，超過6成市民不滿意政府表現，當中更有超過5成受訪者表示不信任政府，兩者與去年同期比較均顯著上升。此外，特首及三位司長的評分，亦較去年調查顯著下跌。

調查於本月17日至23日晚上進行，訪問722位18歲或以上市民，結果顯示，只有17.7%的受訪者滿意政府表現，表示不滿意的則有60.4%，回答「普通／一半半」的則有21.5%。與去年同期比較，最新調查中滿意政府表現的百分比，較一年前的26.6%大幅下跌，而不滿意的百分比也較一年前的37.1%大幅上升。

對政府的信任度方面，有19.3%的受訪市民表示信任，表示不信任的則有53.3%，回答「普通／一半半」的有26%，與去年同期比較，表示信任的百分比明顯較一年前的26.7%為低，而不信任的百分比也高於一年前的28.3%。

至於對特首林鄭月娥整體表現評分，由0至100分計算，平均評分為26.8分，與去年同期的51分作比較，跌幅甚為顯著。而政務司司長張建宗平均評分為30分、財政司司長陳茂波32分，律政司司長鄭若驊19.6分，3位司長整體表現評分均較去年同期的47.7分、39.9分及36.5分為低，鄭若驊評分繼續「墊司底」。