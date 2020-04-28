如連續兩周無新確診個案　逾87%受訪者促撤銷禁聚令

若本港連續14天沒有新增確診個案，逾87%受訪者認為可撤銷「禁聚令」。

本港在上周一(20日)首次錄得單日零確診新冠肺炎個案，有市民希望在不同範疇恢復正常生活。有機構今日(28日)發表民意調查報告，指如本港連續14天沒有新增確診個案，有87.3%受訪者認為即可撤銷「禁聚令」；另有75.5%的受訪者認為可以正常工作。

香港民意研究所就市民認為「可接受的」疫情風險水平公布調查結果，並將指數分為4大類，分別是疫後復工、疫後復課、疫後復聚及疫後公共設施重開指數。

調查於上周二(21日)開始，截至昨日(27日)的疫後復聚指數最高，為40.2分；疫後復工指數排第二，為33.5分；疫後復課及疫後重開公共設施得分，分別為21.2及30.1。4項指數證明市民視乎想加快恢復社交聚會，然後正常工作，在復課及重開公共設施方面則希望步伐放緩。

根據調查結果，如本港連續14日沒有新增確診個案，有75.5%的受訪者認為可回復正常工作；56.6%的受訪者認為適合復課；87.3%的受訪者覺得即可撤銷「禁聚令」；75%的受訪者認為適合重開公共設施。