旅議會料今個財政年度虧損千萬元　議會季刊停刊

新冠肺炎疫情重創旅遊業，出境團的印花收入暴跌95%以上，依賴印花收入維持營運的旅遊業議會，預計今個財政年度虧損逾1千萬港元，是歷年最龐大赤字。為開源節流，議會早前向員工推行放無薪假安排後，近日理事會再決定暫停每季出版的《議會季刊》，以減省印刷及郵寄的成本，3月份是最後一期出版，相關的專題文章日後將改以通告形式在網站發放。

旅議會向會員發出通告，指因外遊印花收入暴挫95%以上，議會正經歷非常嚴峻的財政危機，預測今年度虧損逾1千萬港元，為減省開支，議會已於2月底採取節流措施，包括裁減人手以及強制放無薪假。

總幹事陳張樂怡表示，打算向政府申請每名僱員每月9000港元上限的「保就業」計劃補貼，若申請成功，將於6月起暫停無薪假的安排。張續指，因應疫情，議會需要向旅遊業界、旅客、政府提供各方面的協助，因而工作量暴增，取消無薪假安排可以略為減輕同事的工作壓力。

雖然面對極大困難，但議會仍樂意對同樣身處困境的會員表示關懷，理事會決定，會員如續辦6月30日屆滿的會藉，將減收一半會費。而減少新冠肺炎疫症散播風險，新會員證書的副本，將以電郵或傳真號碼發送給會員。