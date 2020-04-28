修例風波：網民發起5‧1快閃突襲　隨時釀流血衝突

自去年6月展開的反修例示威浪潮，因今年的新冠肺炎疫情而漸告平息，至近日疫情緩和，示威浪潮隨時重臨。據了解，有人在Telegram群組發起「天馬行動」，召集示威者於5月1日勞動節發動5區「快閃突襲」，料會重演縱火堵路等暴力行為，甚至引爆遙控炸彈。據知警方正密切留意事態發展，部署合適人手戒備。

網上有人表示「五月一日意義重大」，代表香港人對「五」大訴求、缺「一」不可的理想和堅持，揚言「we are back」，發起當日在銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘5區發起快閃突襲，希望行動可造成「be lightning」（如閃電）效果， 並召集「和理非」示威者負責掩護，又呼籲參與突襲人士「準時於14:00pm前到達任務集合地區，當日下午13:00pm將會公布最後集合地點及任務內容，請留意Telegram頻道」。

至於突襲方式則未有說明，預計重演雜物堵路、縱火和破壞交通燈等設施，以及破壞各港鐵站出入口等。有人留言讚好，表示「香港人歸隊」、「係時候重啟街頭戰」；亦有人在討論區留言，指「何必急於一時呢？人數太分散未必係好事」。

另於上周六(25日)有網上傳聞，指有人計劃5月1日中午，在港鐵金鐘站A出口、油麻地站A1出口、尖沙咀站A1出口、旺角站A1出口、黃大仙站B1出口、荃灣站A出口，以及在沙田新城市廣場、元朗大馬路和屯門大會堂等地點引爆炸彈。據了解，警方正密切留意相關動向，在5月1日部署足夠警力應對事件。

此外，有人發起「5.1黃金週-黃店感謝祭」活動，呼籲「手足」在活動期間光顧「黃店」；另有人發起於5月10日發起九龍大遊行，於當日下午2時尖沙咀鐘樓出發，聲稱正申請不反對通知書。

對於近期有暴力示威者公然挑戰執法機關，包括於上周一(20日)灣仔警察總部收到恐襲常用的土製爆炸裝置，收件人是警務處處長鄧炳強，這是首次針對警務處處長的爆炸品案件；當時職員收到郵件時，因發現冒煙及聞到易燃物體的氣味；另於本月初警總曾收到粉末恐嚇信，不排除2宗案件有關。警方對這類本土恐怖主義暴力行為極度關注。