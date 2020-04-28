立會研究教材小組未能選出主席　建制狠批民主派拉布

研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會今日（28日）召開會議，選舉正副主席。議員陳志全詢問委員會有否傳召權及調查權查證教材真偽，法律顧問表示根據《立法會（權力及特權）條例》第328章第9條，除了常設委員會擁有傳召權，其他委員會需要經大會特別授權。主持梁耀忠表示因時間關係結束會議，未能選出正副主席，被批評有意「拉布」。

建制派議員在會後會見傳媒，議員葉劉淑議指，民主派議員在會上刻意「拉布」，將簡單問題複雜化。葉劉稱收到家長投訴，指學校教科書及作業內容偏頗及挑起仇恨，需要盡快解決。議員容海恩批評梁耀忠浪費時間，花了15分鐘時間傳召法律顧問，建制派只希望能盡快選出主席，形容議會被民主派「拉布」拖跨後腿。

議員張國鈞表示教材編製是家長關心的議題，批評民主派議員虛耗立法會，不單於內務委員會「拉布」，更蔓延至其他事務委員會，呼籲主持梁耀忠回頭是岸，不要再和其他民主派議員「扯貓尾」。

梁耀忠表示，他只是詢問議員在候選人提名時需否表達政綱及接受其他議員質詢，又指陳志全對法律觀點有疑問，對他若參選息息相關，認為會議並無離題，他亦按往常做法辦事。

議員黃碧雲則指，大量建制派議員加入教材編製小組委員會，情況令人擔心。黃認為，委員會含政治考量，質疑現時局勢難以出現中立的教材，擔憂建制派議員只容許「政治正確」的事情放入教材，認為教材編製比國民教育的危機更大。