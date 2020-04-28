抗疫基金存漏洞　經營者非持牌人變相零支援

餐飲業飽受新冠肺炎疫情衝擊，生意大受影響。港府為業界提供針對支援措施，包括按食肆面積發放最少25萬港元的資助。不過，有業界人士反映近期接獲近20宗求助，主要因食肆的經營者與持牌人非同一人，惟政府的補貼會發放給持牌人，令真正受疫情影響的苦主，即食肆的經營者沒法受惠資助。

政府在首輪300億港元的防疫抗疫基金中，為餐飲業界發放一筆過8萬至20萬港元的資助，並列明會向持牌人發放。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，近期接獲近20宗求助，有食肆經營者反映持牌人全數接收政府資助，但拒絕向他們發放津貼，又拒絕減租等，令經營者在疫情下面臨零支援。

他解釋，業界有部分小型食肆的經營者與持牌人不是同一人，因有業主在出租店舖時會同時出租其牌照，但沒有轉名，亦有部分因食肆上一手經營者未有將牌照轉名，因而出現相關情況。林批評政府的措施存在漏洞，令經營者沒法受惠，建議當局按食肆租約，向真正食肆經營者發放津貼。

食物環境衞生署回應事件，指防疫抗疫基金下所有申請必須由相關持牌人提出，根據《食物業規例》，「持牌人」是根據該規例獲批給正式牌照、暫准牌照或臨時牌照的人。該規例並沒有訂明持牌人必須是有關的商業登記證或公司文件上的東主。根據食物業牌照規定，持牌人須遵守相關的法例及發牌及持牌條件，以確保食物安全及環境衞生。