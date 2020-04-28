60歲以上就業人數增　經勞工處轉介獲聘升逾60%

政府去年將綜援長者門檻由60歲提高至65歲，大批長者被迫重投職場！勞工及福利局今(28日)回應議員提問時透露，去年共有722名60歲以上的健全人士，經勞工處提供的轉介服務而獲聘，較前年激增62.6%。另外，勞工處的「中高齡就業計劃」去年成功協助417名60至64歲人士就業，較前年大增57.4%。

勞福局指，去年有8101名健全求職人士，透過勞工處提供的轉介服務而獲聘，當中722人年齡為60歲以上，較前年大增逾60%。至於「中高齡就業計劃」，去年共有3061宗就業個案，涉及1093名僱主。截至去年12月，參加「中高齡就業計劃」成功就業的60歲以上個案中，最多人就業的是文書支援人員及清潔員，分別有71及37人；其次則為建造業，共有29人。至於最少人就業的是專業人員，僅4人。

面對本地就業情況惡化，勞工處將於今年下半年調升「中高齡就業計劃」下，僱主可獲發放的在職培訓津貼金額上限，由每月最高4000港元增加至5000港元，為期6至12個月。該處預計每年約有500名60歲或以上的求職人士可受惠。