監獄行政主任涉向酒店取醫護優惠　上周被廉署拘捕

赤柱監獄一名行政主任涉向酒店索取醫護人員優惠，上星期已被廉署拘捕。

新冠肺炎疫下，不少商業機構為醫護人員打氣，推出優惠，惟懲教署1名監獄行政主任（EO）被指多次到港島一間酒店用膳時，聲稱自己管理監獄醫院，要求享用「為醫護打氣」半價折扣優惠。懲教署隨即將案件轉介予其他執法機構跟進。消息指，廉政公署上星期已拘捕該名涉案行政主任，懲教署亦已將其停職。

據悉，該名在赤柱監獄工作的行政主任，本月曾多次到港島區一間酒店餐廳，要求享用「為醫護打氣」優惠折扣，他當時出示懲教署職員證，並稱自己是管理赤柱監獄的醫療設施。涉事監獄行政主任數日後又到該酒店另一間餐廳用膳，並以相同理由要求享有折扣。

懲教署事後接獲投訴，署長胡英明十分震怒，絕不容許該署人員藉詞索取利益，必須秉公辦理，遂立即轉介予其他執法機構跟進。消息指，廉署已於上星期將其拘捕，而懲教署亦已立即將他停職。

懲教署早前表示，署方十分重視所有人員包括調派至署方的一般職系人員的誠信及操守，若發現任何違法及違紀行為，定必依法處理。廉署當時亦表示，根據政策，一般不會評論個別事件。