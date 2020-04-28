阿王辣爆：郭榮鏗內會瘋狂拉布　癱瘓立會要市民陪葬

立法會內務委員會停擺逾半年，但以前內會副主席為首的郭榮鏗，夥同一眾民主派議員瘋狂拉布，由去年10月復會至今已召開16次會議，但仍然未能選出正、副主席。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興表示，郭榮鏗是拉布皇帝，其行徑為害之長、為害之大、為害之深，令立法會雞毛鴨血需要停擺，14項法案及89項附屬法例隨時胎死腹中，大量民生及抗疫法例無法推展，最終要廣大市民陪葬「埋單」。

王國興批評，郭榮鏗僭建職權，主持變主席，將本來選舉投票選主席，僭建成主持討論各種與選舉無關的問題，又指郭是港版皇帝的新衣，是假民主、真獨裁，捏着立法會內會的頸項去拉布，違反會議常規、違反立法會應該遵守的誓言及違反《基本法》。他希望政府做到「敢」字當頭，律政司司長鄭若驊必須執法檢控，不要「得個講字」，郭涉嫌觸犯公職人員行為失當罪，鐵證如山、有證有據，至今仍未檢控，惹人疑慮。

王指，郭和他的一班狐朋狗黨無非要阻礙《國歌法》立法，《國歌法》是全國性法律，香港有其憲制責任，只等待大會審議，現在因為反對派阻撓，令立法會及全港市民陪葬。他呼籲市民登記做選民，不要讓反對派勢力坐大，否則香港便沒有前途，從此沉淪。