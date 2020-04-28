尖沙咀1881廣場申拆觀景台　發展局稱屬法定古蹟範圍

長實向城市規劃委員會申請移除尖沙咀「1881」前水警總部一個花槽，實為觀景台，指於2018年9月15日至16日的周末，花槽內一棵有多年歷史的大型氣根榕樹因颱風山竹帶來的陣風而倒塌。經評估後，長實認為現時所選的補救措施能夠提升「1881」內之公眾地方價值。

發展局表示，有關觀景台屬法定古蹟範圍內，任何人士在古蹟範圍內進行工程，須先取得古物事務監督許可，但古物古蹟辦事處至今無收到任何申請。

長實表示，其他選項包括保留現有花槽作草坪之用，但未能提升美學價值，而移植一棵小樹或種植新樹，則需要時間長成一棵大樹。長實認為，在履行維護歷史建築群以供公眾享用的責任同時，此措施的影響減至最低。

長實指出，城規會早於2005年批准此酒店與相關旅遊業發展項目，讓擁有130年歷史的前水警總部歷史建築群，活化為香港文化旅遊及購物消閒的地標式項目「1881」。透過翻新和保護工程，「1881」提供各種零售及餐飲設施、古蹟酒店、以及以古蹟為主題的展覽館。