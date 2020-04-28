康文署設施下周三起重開　7間主要圖書館限制入場人數

康樂及文化事務署今(28日)宣布，將於下周三(5月6日)起分階段重開部分公共體育設施，而部分圖書館及博物館亦將於下周三重開。據悉，康文署員工將於下周一(5月4日)正常上班，籌備有關場地回復開放之工作，並在兩日後重開部分場地。在康樂場地方面，首階段在下周三重開的免費戶外康樂設施包括運動場的緩步跑跑道、健身設施、羽毛球場、網球場及乒乓球枱等；同日重開的收費戶外康樂設施包括網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場及石澳障礙高爾夫球場等。

第二階段即在5月11日重開的均是室內康樂設施，包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室及枱、室內網球場、室內草地滾球場、室內高爾夫球發球道及室內緩跑徑等。

惟其他早前關閉的康樂設施，例如公眾泳池、泳灘、足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施等仍然關閉，直至另行通告。康文署提醒屆時的場地使用者，必須遵守防疫規定，以及禁止進行多於4人的群組聚集。

至於文化設施方面，香港中央圖書館及6間主要圖書館，將於下月6日局部開放館內的部分設施，屆時館方亦會控制入場人數，會派籌讓市民以先到先得方式進館，每節1小時。而13間康文署博物館亦會在同日開放部分展覽設施。