探射燈：水煙毒如傳統煙　可播肺結核及肝炎

潮食水煙隨時禍從口入！來自中東的水煙興起，三五成群圍住燃燒煙草的煙壺，用吸管「你一啖，我一啖」吞雲吐霧，即使疫情蔓延下，不少旺區提供水煙的食店依然熱鬧。有醫生警告，水煙對健康影響比傳統香煙有過之而無不及，吸食者可能患上吸煙所導致的肺癌、心臟疾病等，更因共享煙壺吸管增加傳染病感染風險，如肝炎、肺結核，甚至新冠肺炎。不過，目前本港並無發牌機制規管銷售或提供水煙服務，埋下社區爆發隱患。

酒吧被勒令停業，尖沙咀諾士佛臺人流雖減，部分以水煙作招徠的西餐廳仍門庭若市，至少3間餐廳外擺設座位，有情侶共享煙壺，亦有南亞人士吞雲吐霧，人人拉下口罩，邊吸邊「吹水」，惟路過行人卻擔心水煙成播毒危機，「你一啖，我一啖，死梗！」

水煙源自中東地區，近年本港不少餐廳或酒吧都有提供，有職員指煙草來自中東，燃燒時可混入薄荷或提子味等不同香料，透過有水的煙壺，連接單一或多條軟管抽吸煙草煙霧。「當時試係因為好奇，就算唔係食煙都可以食！」Susanna（化名）自20歲開始吸食水煙，經常相約三五知己到露天酒吧吸水煙，最多曾5人共用一個煙壺。她坦言，吸水煙後口氣沒有香煙濃烈，而且可揀選不同口味，對女生來說較吸引，通常200多港元就可以吸一整晚，比起獨個兒吸煙，她坦言水煙共聚聯誼更有趣。

「一支煙吸32次左右，但水煙可以吸600至700次。」呼吸系統科專科醫生林冰解釋，吸食水煙的時間遠較香煙長，對健康的風險有過之而無不及。他指不少人持錯誤觀念，以為水煙可透過煙壺的水過濾煙草有害物質，但其實水煙同樣含有焦油及尼古丁，水卻不能過濾或減低此類有害物質，同樣會令人上癮及引致肺癌及口腔癌等多種疾病，亦會降低肺功能，孕婦吸食水煙更會令嬰兒體重過輕。

林指，因水煙共用煙壺，甚至有人共用濾嘴，當中如有人唾液飛沫含有病毒，可傳播多種呼吸道疾病，增加集體感染病毒風險，除有機會散播新冠肺炎外，肝炎及肺結核病菌也可透過此途徑傳播。

然而，本港並無法例針對水煙。根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人不得於法定禁煙區內吸煙，包括水煙，違者會被定額罰款1500港元。但條例並無規管提供水煙工具的場所，亦沒有如賣酒設有發牌機制，條例只列明場所管理人不應協助任何人觸犯禁煙規定，例如提供水煙器具予顧客於場所室內範圍吸食水煙。

食物及衞生局及衞生署去年向立法會提交《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，計劃立法全面規管吸煙產品，將電子煙及加熱煙統稱為另類吸煙產品，當中亦未包括水煙。

有關法案委員會主席郭偉強指，草案從衞生角度出發，目的是減少整體吸煙人數，惟草案回響大，至今未能通過，若再加入水煙恐令事情更複雜。他指水煙與電子煙不同之處，是水煙難以攜帶，只能在指定地方吸食，惟由於與人共享存在衞生及散播病毒的風險，當局應正視及加強教育。

衞生署並無回應是否規管銷售或就提供水煙的場所發牌事宜。發言人稱過去3年控煙酒辦公室接獲約940宗涉及酒吧的違例吸煙投訴，發出約690張定額罰款通知書或傳票，當中49宗涉及吸食水煙。

署方一直關注在法定禁煙區內違例吸食水煙的問題，並透過加強到提供水煙的地點進行巡查，以及宣傳教育，減少市民受煙草的危害。