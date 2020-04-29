主持違禁令開賭　警冚油麻地釣魚機賭檔拉5人

油尖警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（28日）下午約5時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查油麻地彌敦道508號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，拘捕一名52歲姓李本地男負責人，涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）。另外兩名男子及兩名女子，年齡介乎25至51歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。警員亦向他們發出口頭警告，提醒疫情期間切勿於公眾地方進行多於4人的聚集。

行動中，警方檢獲兩部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約700港元賭款。所有被捕人士已被扣留調查。

《規例》訂明遊戲機中心必須停止營業，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。此外，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為3萬港元及監禁9個月。