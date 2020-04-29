黑幫用空置地舖闢毒品倉　警檢逾1.5億元冰毒拘至少5人

西九龍總區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，得悉有販毒分子將於近日「大量出貨」，經部署後，昨晚(28日)接近10時聯同特別職務隊採取行動，派出約20名警員，掩至油麻地上海街47號近寶靈街交界埋伏。未幾，警員目睹一輛黑色七人車駛至，車上有2名男子，其中一名男子落車，並取出一條門匙開啟上址一個空置地舖的鐵閘，拉起鐵閘後隨即將舖內一袋可疑物品搬上車。

其時，舖內有另外3名男子，警員見時機成熟，隨即上前截查，其中一人趁混亂跑入舖內並衝往毗鄰一條後巷，繼而跑上樓逃走，他迅即被警員截獲拘捕，其餘4人亦當場就擒。消息指，警員在舖內檢獲約250公斤懷疑冰毒，市值超過1.5億港元，5名男子涉嫌販毒被通宵扣查。

同時，警員召來一頭緝毒犬協助搜證，並搜查涉案七人車，以確定是否藏有其他毒品或違禁品，惟未有進一步發現。警方檢獲的毒品分成約10包，疊放在舖內地上，並用類似網購及送遞服務使用的尼龍袋包藏，相信行動已成功瓦解一個活躍該區的販毒集團。警方正調查該批毒品的來源及銷售渠道。

據了解，被捕5名男子，其中兩名為本地人，另一人為持有加拿大護照的亞裔人士，其餘2人相信是非法入境者，其中2人有黑幫背景。消息指，有販毒分子利用上址一個空置舖位作毒品儲存倉，存放該批懷疑冰毒。