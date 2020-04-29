東方日報A1：5‧8首階段通關　疫險無限

新冠肺炎疫情未止，港府已急於打開防疫之門！本周連續三日錄得「零確診」，港府昨隨即公布放寬一系列防疫措施，包括放寬針對內地及澳門入境人士的強制檢疫令，將豁免人士擴展至跨境學童及商務客，新修訂規例今日凌晨零時起生效。面對數以萬計的內地跨境學童及商務客，恐隨時「引病毒入關」，傳染病專家直指學校是高危場所，憂增加傳播風險，認為若有一方的疫情失控，措施須立即煞停，並建議為高危學校進行病毒篩檢，以防迎來新一波爆發。

針對內地、澳門及台灣入境者要接受十四日強制檢疫的第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，有效期將於下月七日屆滿，港府宣布將有效期延長一個月至六月七日，但放寬相關規例，將豁免檢疫人士增加兩類，除現行已豁免的中港司機外，跨境學童及學校服務相關提供者，以及符合香港經濟利益發展的生產作業等人士，都可以豁免檢疫。不過，有關豁免措施只適用於內地及澳門，台灣抵港人士仍要檢疫十四日。

食物及衞生局局長陳肇始表示，雖修訂的規例今日生效，但這兩類新增豁免人士的申請機制及執行細節仍要交由相關政策局再商討，變相這兩類人士未能在今日起便可立即豁免強制檢疫十四日。陳又說，現時往返本港和內地的人士一來一回要分別在兩地接受檢疫十四日，前後要廿八日，未來會研究入境人士若已在內地完成檢疫，且到港接受病毒測試呈陰性，或可縮短在港的檢疫時間，細節仍要與內地政府商討。不過，今次屬本港單方面放寬強制檢疫範圍，內地及澳門仍對香港高度設防。

本港目前的跨境學童多達逾二萬五千人；持商務簽注的內地旅客去年全年有一百零九萬人次，今年二月二日至三月十日，就有三千三百八十四人次。對於新規例實施後或引致大量內地人士湧港，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，推出豁免此兩類人士措施的前提是要兩地的疫情受控，他指由於有關措施並非立即實行，故要再觀察未來一段日子兩地會否有疫情爆發，尤其是五一假期後，若內地或澳門的確診病例突然增加，應叫停措施，以免病毒隨染疫者帶入港。

梁續指，學校一向是傳染病的高危傳播場所，容易造成群組爆發，若無法找到感染源頭，對社區威脅大。他建議若有學童出現相關病徵，最好為學校抽樣進行病毒篩查。他又認為「一刀切」批准所有商務簽注的旅客豁免檢疫並不合適，建議只放寬有需要不斷往來兩地的商務客來港，能避免商務簽注被濫用的漏洞，增加感染風險。

議員郭家麒批評港府將豁免檢疫範圍擴大變相是「引狼入室」，直斥是靠害，質疑有關措施與現行的防疫原則背道而馳，未經過深思熟慮。他指目前大多的確診病例都屬輸入個案，且內地尤其廣東省仍不時有零星病例，認為防疫最重要是守住關口，一旦中門大開，無異增加港人受感染風險。他建議跨境學童可改為「遙距上課」，盡量減少兩地往來。至於澳門方面，當地疫情已受控，已連續廿日沒有確診病例，相信規例修訂後感染風險主要來自內地。

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