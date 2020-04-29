綠色先鋒﹕「衣」法炮製　本地設計師帶動環保時裝

港人素來秉持「開心時購物，唔開心時更加要購物」的精神，買下一件又一件的華裝美服。然而買得多棄置得更多，不少衣物由於用料緣故，送往堆填區後需經過數年乃至數百年時間才會被分解。本地設計師Angus Tsui眼見速食時裝傷害環境，投身設計行業開始，便致力創作環保或可持續性為主題的時裝作品，製作過程亦以環保為本，減少浪費。Angus希望推動慢活時裝，製作有故事及耐用的作品，讓生產商及消費者反思「過度生產、過度購物」的行為。

「除咗做靚嘅設計，點樣可以令社會以及環境變得更好？」Angus憶述當初投身時裝設計行業後，眼見大量物料在設計至生產過程中被丟棄，造成浪費，便萌生出把時裝結合環保的概念，並以此發展自家環保時裝品牌。

Angus的時裝系列環保及大自然有關。過去10年，美國野生蜜蜂數目大幅減少，引發糧食危機，Angus以此為靈感設計BEEvolution系列，利用數碼印刷展現蜜蜂的圖案和地球組成元素，例如水、岩石等。

去年Angus獲綠色和平邀請，為香港及台灣的籌款幹事設計全新環保制服。Angus表示，不少團體制服需大量訂製，顧及成本下會選擇聚酯纖維等人造纖維製衣。但當中的微塑膠會在清洗期間掉落，繼而流入海洋，污染環境。他指，人造纖維衣服較天然物料需要更長時間分解，故新制服採用百分百有機棉作布料，避免後續污染外，亦能在生產過程中減少使用水資源。制服顏色以藍綠兩色代表海洋和森林，鈕扣則使用天然椰子殼代替膠鈕，借此讓市民聯想人與大自然間的關係。

「佢哋認為掉一件衫係冇成本，冇後果嘅事，所以買衫嘅時候唔會考慮咁多。」Angus指，在時裝速食文化下，大眾麻目追求新款式，忽略舊衣服送到堆填區後，所引伸的污染問題。他認為首要任務是要透過教育，讓大眾認識相關環保議題，從而改變消費習慣。例如，教導市民選購衣服時留意物料以及耐穿度，「畀多少少錢買件靚料又襟着嘅衫，計落仲抵過不斷買啲新但着兩着就爛嘅衫，仲要環保啲」。

Angus認為，當大眾消費習慣改變，便能影響生產商推出更多環保耐穿的衣物。至於其他時裝產業中的持份者亦應思考在其範疇上，如何採用更環保的方案製衣，攜手減少污染。雖然成果未必立竿見影，但Angus相信，隨環保意識的抬頭，將會有更多人投身保護環境的行列，使地球變得更美好。