網民熱話：婚姻不再？　結婚照被棄屋邨走廊

家居垃及被人棄置在屋邨公眾地方可謂司空見慣。惟近日在何文田愛民邨卻出現一個「奇景」，走廊除了堆放大量雜物外，一張結婚照竟被人當垃圾棄置。事件惹起網民無限聯想，將被棄照與二人婚姻關係相提並論，慨嘆說，「要幾討厭呢段婚姻先做得出？」

從網民Hilda Lam周一（27日）在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」上載的照片所見，牆壁位置雖然已寫上「不准放置雜物」的字眼，但居民以乎未有理會。屋邨走廊被人棄置大量雜物，包括膠袋、紙皮、膠樽等。不過最搶眼莫過於一個小型儲物櫃上，被人放置一張連相框的結婚相。發文者不滿說，「平時已經夠多大型垃圾，今次連婚紗相都有」，更憤然稱：「想畀大家拜祭？」

不少網民就直言被照片嚇一跳，「行過真係會嚇死」，有人認為做夫妻做到棄置結婚相，是「人間悲劇」、「情何以堪」。有人估計相中二人婚姻關係已成過去，棄掉結婚相只是「放過呢段已成過去的感情」。亦有人錯重點，認為小型儲物櫃十足神枱，聲稱是「放個橙上去再插三枝香」。

網民有話說：

Carrier Leung Tam咁又何苦呢，好聚好散，不能互相尊重，怎能維持一段婚姻？

Tse Meg：攞咗三粒星重唔走人咩？

Mari Chan：曬恩愛

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