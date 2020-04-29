食衞局料豁免檢疫申請不多　商務客只可進行必要行程

港府昨日(28日)公布，針對內地、澳門及台灣入境者的強制檢疫措施將延長至6月7日，但跨境學童及商務客可申請豁免。食物及衞生局副秘書長陳偉基今早(29日)在電台節目表示，提出申請豁免的人士需列明從事的工作，以及到內地何處等，完成申請豁免的目的之後便要離開當地，強調當局會視乎理據決定批核與否，但相信申請宗數不多。

至於關乎「香港經濟利益」商務入境人士的定義，陳舉例，在內地設廠的公司負責人即使並非向香港提供貨品或服務，但在港有公司及聘請員工運作，如有需要返內地發展業務，並對香港經濟有幫助，政府可適當地接受申請，但仍有待不同部門制訂準則。申請限制方面，他指個別部門有不同安排，例如經常來往內地的貨車司機，預料沒有往來次數限制，但如有廠商要到內地開會，相信只有該次會議可獲豁免。

他表示，有關人士必須注意個人衞生及戴口罩，不容許非必須的應酬。被問及如何監察，他稱當局會檢視申請者往來兩地時，是否符合申請目的及所需時間，但相信較難在五一假期前完成制訂機制。

被問到香港仍未復課，政府為何要將跨境學童列入豁免範圍，他指教育局正研究何時復課，政府先將跨境學童類別放入豁免範圍內，將來如有需要，相關部門可作申請。他又提到，今次放寬框架與放寬禁聚令及限制飲食業等防疫措施未必有必然關係，當局會盡快完成審視工作，提前向社會公布。他表示，近期疫情回穩，有條件適當地理順防疫措施，相信可以給予飲食業「希望」。