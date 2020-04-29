全國人大會議5月22日召開　全國政協會議同月21日揭幕

十三屆全國人大常委會第十七次會議周三（29日）表決通過，將於5月22日在北京召開十三屆全國人大三次會議。另全國政協主席汪洋在政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議上建議，全國政協十三屆三次會議於5月21日在北京召開。

內地因爆發新冠肺炎疫情，全國人大常委會委員長會議今年2月17日提請審議，延遲原定3月5日舉行的第十三屆全國人大三次會議；全國政協亦考慮推遲原定3月3日舉行第十三屆第三次會議。有關審議於2月24日，由十三屆全國人大常委會第十六次會議通過決定，同日政協主席會議亦建議全國政協會議適當推遲。

十三屆全國人大常委會第十七次會議指出，當前新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，經濟社會生活逐步恢復正常。綜合考慮各方面因素，已具備適時召開十三屆全國人大三次會議的條件。

汪洋強調，全國政協十三屆三次會議是中央政協工作會議後召開的第一次政協全體會議，是對政協貫徹落實中央政協工作會議精神成效的直接檢驗，將聚焦重大疫情防控、全面建成小康社會、脫貧攻堅、編制十四五規劃等議題。

自1978年來，兩會會期雖然不固定，但都如期舉行，因此，第13屆全國人大第3次會議推遲召開，還是40多年來首次。