內會開會16次仍未選主席　團體請願斥郭榮鏗濫權失職

立法會內務委員會上周五(24日)召開本年度第16次會議，但仍未能選出正、副主席，各界批評主持會議的公民黨法律界議員郭榮鏗故意拖延選舉主席流程，國務院港澳辦及中聯辦更炮轟郭及反對派議員「拉布」，直斥郭嚴重違反議員宣誓誓言和涉嫌公職人員行為失當。有團體今早(29日)到政府總部抗議，譴責郭濫權失職、浪費公帑和罔顧公眾利益。

「政中香港人」數名成員今早9時許，到政府總部門外請願，手持「郭榮鏗濫權失職，癱瘓內會阻民生」、「郭榮鏗可恥」的橫額和道具牌，高叫「要求立即選出內會主席」、「浪費市民公帑」等口號。發言人劉礎慊表示，假如到今屆會期結束前仍未能選出正副主席，將令10多項民生法案實施無期，包括法定產假增至14星期等，亦使立法會淪為歷史笑柄，促內會盡快選出主席和向市民交代。

另一團體「保衛香港運動」早上10時許亦到政總外集會，譴責郭榮鏗疏忽職守，要求立法會主席梁君彥入稟法庭控告郭違反宣誓誓言，涉公職人員行為失當，並促以主席權力介入內會事務，打破未能選出正副主席的困局。數名成員高叫「嚴懲瀆誓議員，快DQ郭榮鏗」、「惡意瘋狂拉布，郭榮鏗離晒譜」等口號，又踩爛綁上郭榮鏗肖像的黃色氣球，寓意踢郭榮鏗出議會，褫奪其議員資格。召集人傅振中批評郭不顧全港市民福祉，導致多項民生法案無法通過，行為無異「政治攬炒」。

此外，數名大埔居民早上10時半亦到政總外請願，手持印上「美國狗，濫用職權，害死市民，DQ郭榮鏗」的橫額，促請梁君彥入稟法院，控告郭違反誓言，取消議員資格。到場接收請願信的民建聯議員何俊賢指，郭榮鏗令一些「先訂立，後審議」的議案無法順利通過，建制派議員或會透過修改議事規則解決困局。