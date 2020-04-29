許樹昌指疫情若受控　復課後課室座位毋須隔太疏

香港新冠肺炎疫情緩和，連續3天沒有新增個案，而政府昨日(28日)公布延長對內地入境者的強制檢疫措施至6月7日。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，香港對上一宗本地個案為上周日(19日)，若28日後、即5月17日仍沒有本地個案，才可說疫情受控。

許指，政府新公布延長檢疫令等，為行政會議的決定，專家小組沒有特別參與。他又提到，據他了解要待香港全面復課才執行跨境學童豁免檢疫，目前仍有很多細節需要商討。他認為若本地疫情受控，復課後課室座位不用隔得太疏，但學生應戴口罩，至進食時才除下，重申未有疫苗時市民需長時間戴口罩。

深圳於過去一日再錄得1宗本土病例，而絕大部分跨境學生來自深圳。許認為有待觀察情況，包括要留意有沒有出現社區爆發。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦指，若香港在5月17日前沒有新增本地感染個案，大致上說明本地傳播已中斷。但他指，即使可放寬邊境或增加社交距離的防疫措施，全民仍要戴口罩一段長時間，因為若香港仍有輸入個案，在擠迫環境下容易令病毒傳播得很快，甚至出現大型群組爆發。

何又指，若港府可向內地索取詳細的疫情資訊，包括了解內地無病徵感染者的公布地點等，有助香港制訂以科學為本的防疫措施。他認為放寬防疫措施要達致雙向，內地亦要放寬香港入境者的檢疫安排。